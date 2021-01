Tante novità anche per Intel, che in questo 2021, dopo un 2020 all’insegna di AMD, dovrà mostrare i muscoli e mostrare significativi passi in avanti rispetto alla concorrenza. La presentazione delle CPU AMD serie 5000 ha dato un vero e proprio scossone al mercato, anche se non si è concretizzata al 100% per la scarsità di scorte e disponibilità fin dalla loro uscita.

Ma è appena uscito un leak, postato da Video Cardz, che mostra un possibile materiale promozionale di MSI che rivelerebbe le specifiche complete della nuova linea di processori di undicesima generazione.

Rocket Lake-S svelati grazie ad un leak

Un leak avrebbe rivelato le specifiche della nuova serie di processori Intel, le cui specifiche lasciano ben sperare i gamer di tutto il mondo.

La prima cosa che possiamo notare è il miglioramento del supporto della ram. Mentre i processori Amd sono famosi per lavorare a frequenze altissime, i processori Intel sono appena passati dal supporto di DDR4 2933mHz a 3200Mhz. Un bel passo in avanti, confermato anche dal mantenimento dello stesso indice TDP di 125W. Inoltre l’i9 11900k supporterà anche la modalità Thermal Velocity Boost a 5.3 GHz, con una frequenza costante di 4.8 GHz per tutti i core.

Senza dubbio per la quantità di leak che stanno uscendo, la presentazione di questa nuova serie non può che essere prossima all’uscita. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale di Intel nel corso della sua solita conferenza, sperando che il mercato possa tornare ai livelli di fine 2020, quando ancora le scorte erano ben distribuite.