E’ proprio vero, il primo cellulare non si scorda mai. Ed è forse per questo motivo se molti collezionisti, amanti del vintage o – molto più semplicemente – qualche nostalgico sia disposto a pagare centinaia e centinaia di euro per riavere tra le mani un particolare modello.

Facendo qualche ricerca su Internet, ci siamo imbattuti in Vintage Mobile, un e-commerce che si occupa della vendita di telefoni ricondizionati di tutte le epoche, di tutti i marchi (anche quelli che da allora sono scomparsi!) e per tutte le tasche. Dando un’occhiata alla merce in vendita, potrai scoprire tanti cellulari del passato che, posti in buone condizioni e completi di accessori originali, oggi vengono venduti al prezzo di uno smartphone di fascia medio-bassa, o anche più.

Cellulari del passato, ecco i modelli che oggi valgono molto

Sulla base di ciò, ecco alcuni vecchi cellulari che oggi valgono un bel po’ di soldi.