Non capita di rado di incappare in un numero anonimo. Nella maggior parte dei casi il risultato di una chiamata del genere traspare nell’incertezza di rispondere. Nel 99% dei casi abbiamo il sospetto che si possa trattare di una truffa o una noiosa chiamata di telemarketing. Come scoprire chi si cela al di là di quel discordante contatto telefonico? Ecco i trucchi definitivi ed efficaci per saperne molto di più.

Come scoprire l’identità della persona dietro al numero di telefono sconosciuto?

Chiamate vagamente sospette ad orari strani e con numeri irriconoscibili. Non sono nella nostra rubrica ma chiamano, come a volte capita, direttamente dall’Italia. Potrebbe essere un pretesto per un’offerta di qualche gestore di servizi o un’importante chiamata di lavoro.

Per venire a capo della questione identificazione chiamata possiamo sfoderare le migliori armi a nostra disposizione che si chiamano Tellows, TrueCaller e WhatsApp.

Tellows consente di rintracciare numeri di cellulare a partire da un database popolato dai contatti inseriti dalla community. Al suo interno ci possono essere Call Center ed altri contatti scomodi che vengono etichettati e segnalati prontamente con un allarme. Basta inserire il numero ed otterremo subito un riscontro.

Decisamente più evoluta è TrueCaller che oltre ad identificare le chiamate consente di bloccarle provvedendo anche allo stop agli SMS invasivi. L’app, come la precedente, è gratuita per sempre ed integra una base di dati spontanea. Dovremo inserire anche il nostro numero. In caso di contatto sospetto riceveremo un opportuno avviso.

Per finire abbiamo WhatsApp. Come può essere usata l’app di messaggistica più famosa pe rintracciare qualcuno? Molto semplice, aggiungiamo il contatto. A partire da qui possiamo avere una panoramica su un eventuale profilo correlato con tanto di foto e descrizione. In caso possiamo contattare direttamente via chat. Semplice, no?