NETFLIX: tra i nuovi titoli Città Invisibile, Tribes of Europa, Kid Cosmic

Giunti al termine di gennaio, è arrivato il momento di passare alle novità del mese che troveremo alle porte tra pochissimi giorni. Dopo Kobra Kai, Lupin e Suits, non ci resta che attendere Città Invisibile, Tribes of Europa, Kid Cosmic, Dietro i suoi occhi. Non c’è tempo per parlare ulteriormente, è arrivato il momento di scoprire le nuove date e le trame delle attesissime serie tv su Netflix!

Netflix: ecco le trame di Città Invisibile, Tribes of Europa, Kid Cosmic e Dietro i suoi occhi

Città invisibile

Arriverà sul catalogo di Netflix il 5 febbraio 2021. Il regista della serie fantasy è Carlos Saldanha (ideatore di L’era Glaciale 2 e 3, Rio e Ferdinand), mentre Marco Pigossi interpreterà un investigatore ambientalista.

Trama ufficiale: “Dopo una tragedia familiare, un uomo scopre che tra gli esseri umani vivono creature mitologiche e si rende subito conto che sono la chiave del suo passato misterioso.”

Tribes of Europa

È una serie tedesca post apocalittica che approderà su Netflix il 19 febbraio. La prima stagione vedrà sei episodi disponibili immediatamente in blocco il giorno dell’uscita. Tra i protagonisti vi sono tre fratelli: Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) ed Elja (David Ali Rashed).

Trama ufficiale: “Nel 2074 tre fratelli decidono di cambiare il destino dell’Europa dopo che una catastrofe globale l’ha divisa in innumerevoli microstati in lotta per il predominio”.

Kid Cosmic

Trattasi di una serie animata che sarà disponibile a partire dal 2 febbraio 2021. Dal creatore Craig McCracken vincitore di Emmy di Le Superchicch, Gli amici immaginari di casa Foster e Wander.



Trama: “Un giovane ragazzino sogna di diventare un eroe e cinque potenti pietre cosmiche gli daranno la possibilità di realizzare il suo sogno. ma essere un supereroe è più difficile di quanto sembri e da solo non può farcela.”

Dietro i suoi occhi

Si basa sull’omonimo romanzo e arriverà su Netflix il 17 febbraio 2021. Al centro scoviamo il matrimonio tra David (Tom Bateman) e Adele (Eve Hewson), minacciato dalla comparsa dell’affascinante Louise (Simona Brown).

Trama ufficiale: “Diventata amante del capo e poi amica segreta della sua enigmatica moglie, una madre single si trova coinvolta in una perversa realtà di giochi psicologici.”