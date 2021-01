Nostradamus: pensavamo che il peggio fosse passato, e invece...

Nel momento in cui le cose sembrano migliorare, ecco che riemerge il libro “Profezie” di Nostradamus risalente al 1555. E come nei migliori film d’avventura, la conclusione è sempre inaspettata. Questo 2021, sebbene sia appena iniziato, ha tutte le caratteristiche per divenire un anno indimenticabile (in tutti i sensi). Cosa disse l’astrologo francese nelle sue scritture? Scopriamolo e incrociamo le dita!

Nostradamus: le parole che toccano il 2021

Il nuovo capitolo si aprirà, secondo Nostradamus, con l’entrata in scena di un meteorite rischioso per la Terra. Egli scrisse: “Riesci a vedere il fuoco dal cielo, una lunga scintilla che brucia? Nel cielo puoi vedere il fuoco e una lunga scia di scintille“. Per fortunata la NASA ci tranquillizza ricordandoci che non si correrà alcun rischio per i prossimi 100 anni.

“I nuovi prodotti guideranno l’esercito. Il duca privato degli occhi è a Milano in una gabbia di ferro“. Secondo alcuni interpretazioni egli alludeva ad una sorta di chip che verrà impiantato nella mente dei soldati. Ma non finisce qui, perché secondo Nostradamus, potremmo andare incontro ad una strage ancor più grande: “Dopo una grande angoscia per l’umanità, se ne prepara una ancora più grande“. Il filosofo, inoltre, scrisse di una possibile tempesta solare e uno strano cambiamento climatico (che stiamo già subendo). “Vedremo l’acqua salire e la terra cadere sotto di essa“.