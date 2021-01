Presto migreremo tutti al DVB-T2, il nuovo standard di trasmissione televisiva digitale terreste, un passo compiuto per favorire l’utilizzo e la diffusione delle tecnologie compatibili con le reti di quinta generazione.

Per prepararsi allo switch off, Mediaset e Sky hanno annunciato l’arrivo di alcune novità. Nel caso di Mediaset, e nello specifico per quanto riguarda il Canale Italia Mux 2, sono state rimosse alcune emittenti sia televisive che radiofoniche: Canale 11 (disponibile solo in Piemonte e nel Lazio), Canale Italia 3 Extra, Volami nel Cuore e Radio Canale Italia. Nel caso di Sky, invece, l’azienda ha annunciato di aver apportato delle modifiche esclusivamente estetiche. Sky Uno e Sky Atlantic hanno cambiato logo e questi sono disponibili rispettivamente sui canali 455 e 456. Per fruire delle ultime novità, basterà effettuare una ricerca dei canali.

DVB-T2, le date dello switch off

Intanto, ricordiamo che il passaggio al DVB-T2 proseguirà in questo modo, seguendo un calendario ben definito:

L’area 1 e l’area 3 (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Veneto e Valle d’Aosta) passeranno al nuovo standard tra il 1 settembre e il 31 dicembre di questo anno .

L'area 2 (Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna) invece procederà al cambio di digitale terrestre tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2022.

Infine l'area 4 (Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia). Qui lo switch off è previsto tra il 1 aprile e il 20 giugno 2022.

Dunque, entro il 20 giungo del prossimo anno, tutta l’Italia sarà passata al nuovo standard televisivo digitale terrestre. Cosa significa tutto ciò? Che a partire dal giorno successivo, tutti i televisori ed i decoder dotati di tecnologia DVB-T1 non saranno più in grado di ricevere e trasmettere i canali televisivi. Sarà pertanto necessario munirsi di un dispositivo compatibile.