Xiaomi si è esposta ufficialmente in merito al programma degli aggiornamenti da indirizzare ad alcuni modelli specifici di telefono. Alcuni esemplari si sono guadagnati un posto in prima fila per l’ottenimento di quella che sarà la nuova ed entusiasmante MIUI 12.5 che la società cinese ha messo in cantiere dopo un periodo di compilazione e prove a porte chiuse. La build è in corso d’opera con gli utenti che si chiedono se il proprio smartphone possa o meno fregiarsi della possibilità di ottenerla. Ecco una prima anticipazione dei modelli compatibili.

MIUI 12 di Xiaomi in arrivo per i telefoni di questa lista inedita

In attesa di ulteriori ragguagli tecnici in merito alle caratteristiche peculiari della nuova ROM è disponibile l’elenco preliminare dei device che al day-one potranno ricevere l’esclusiva versione aggiornata del sistema operativo personalizzato Xiaomi. Nel complesso ci sono 27 telefoni fortunati che sono stati già inclusi nel piano di update OTA.

Prima di passare alla versione stabile per il mercato Global la società conta di testare a fondo la distribuzione inedita su tutti i modelli previsti. Al momento non sono note le tempistiche esatte ma sicuramente strapperemo un sorriso con la pubblicazione dell’elenco che segue in cui troviamo i device che certamente potranno avere tutte le novità in programma nei prossimi mesi sia lato grafica che funzionalità.