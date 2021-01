DAZN: le partite in programma tra giovedì, venerdì, sabato e domenica

DAZN consente la visione in esclusiva di alcune partite molto importanti, le quali possono provenire da diversi campionati europei e non solo. Anche il calcio sudamericano è uno degli sport prediletti dalla nota piattaforma live streaming, la quale però si concentra molto sul calcio europeo.

La Serie A TIM sarà infatti ancora una volta presente, come tutte le settimane, con le sue tre canoniche partite in esclusiva. Non mancherà poi la Serie BKT, con diversi scontri significativi ai fini della classifica. Il tutto andrà in onda a partire già da domani, fino ad arrivare a domenica con gli incontri previsti in serata. Tutti coloro che sono abbonati a 9,99 € al mese possono avere la programmazione al completo e tutti i contenuti extra che trovate sul sito ufficiale.

DAZN: tutte le partite che andranno in onda in esclusiva questa settimana

Mercoledì 27 gennaio, ore 19: Chievo – Cittadella , Serie BKT

Giovedì 28 gennaio, ore 21: Ajax – Willem II Tilburg , Eredivisie

Venerdì 29 gennaio, ore 21: LR Vicenza – Venezia , Serie BKT

Venerdì 29 gennaio, ore 21: Lione – Bordeaux , Ligue 1 Uber Eats

Venerdì 29 gennaio, ore 21: Reading – Bornemouth , Sky Bet Championship

Venerdì 29 gennaio, ore 21: Real Valladolid – Huesca , LaLiga Santander

Sabato 30 gennaio, ore 14: Ascoli – Brescia , Serie BKT

, Serie BKT Sabato 30 gennaio, ore 14: Virtus Entella – Cosenza, Serie BKT

Sabato 30 gennaio, ore 14: Empoli – Frosinone , Serie BKT

Sabato 30 gennaio, ore 14: Pordenone – Lecce , Serie BKT

, Serie BKT Sabato 30 gennaio, ore 16: Pisa – Reggiana, Serie BKT