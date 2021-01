Diversi mesi fa, il produttore cinese Vivo presentò sul mercato mobile uno smartphone medio di gamma con un notch piuttosto esteso e a quanto pare nel corso dei prossimi mesi arriverà una versione aggiornata. Stiamo parlando del prossimo Vivo S7t, il quale si differenzierà dal predecessore in primis per la presenza di un nuovo processore.

Vivo S7t sta per arrivare: ecco le presunte specifiche tecniche

Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, il noto produttore cinese presenterà fra poco tempo un nuovo smartphone medio di gamma. Come già accennato, il device in questione avrà il nome di Vivo S7t e sarà una nuova versione del precedente modello presentato circa sei mesi fa. In particolare, nel corso delle ultime ore il leaker Digital Chat Station ha riportato sui propri profili alcune delle sue caratteristiche tecniche.

Sotto al cofano, sembra che a bordo del nuovo device ci sarà il SoC MediaTek Dimensity 820, il quale sarà sempre in grado di supportare le reti di quinta generazione. Il precedente modello, cioè il Vivo S7 5G, aveva invece il SoC Snapdragon 765G. Il comparto fotografico dovrebbe essere poi affidato a un totale di tre fotocamere posteriori con dei sensori fotografici rispettivamente da 64+8+2 megapixel. Sul fronte le fotocamere saranno invece due rispettivamente da 44+8 megapixel.

La parte frontale sarà occupata da un display SuperAMOLED con una diagonale da 6.44 pollici in risoluzione FullHD+ e al suo interno verrà collocato un sensore biometrico per lo sblocco tramite riconoscimento delle impronte digitali. La batteria, infine, avrà una capienza di 4000 mAh e ci sarà il supporto alla ricarica rapida da 33W. Staremo a vedere se il leaker avrà ragione o meno.