La parte finale di Gennaio si conclude nel nome delle tariffe low cost per TIM, Vodafone, WindTre ed Iliad. Anche in questi mesi, i principali provider attivi in Italia sono alla ricerca di pubblico e di nuova clientela. Per favorire le attivazione di SIM, tutti i gestori ganno messo a disposizione degli abbonati una serie di iniziative low cost.

TIM, Vodafone, WindTre, Iliad: fine Gennaio con le tariffe ricche di Giga

La carrellata delle offerte low cost di apre con TIM e con la sua TIM Gold Pro. Il pacchetto di questa ricaricabile prevede chiamate senza limiti, SMS verso tutti e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo, molto vantaggiose, è di 7,99 euro ogni mese.

Oltre alla ricaricabile di TIM c’è anche la promozione di Vodafone. La compagnia britannica ha scelto di puntare ancora sulla sua Special 100 Giga. Gli utenti che optano per questa promozione riceveranno consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS. Per la soglia internet sono invece previsti 100 Giga sotto rete 4G. Il costo è di 9,99 euro al mese.

WindTre risponde ai principali rivali con la promozione Star+. I clienti hanno quindi un pacchetto che prevede telefonate senza limiti, SMS infiniti e 100 Giga per la navigazione internet. Il prezzo, anche in questa circostanza, è da vero ribasso: 7,99 euro ogni trenta giorni.

La risposta a TIM, Vodafone e WindTre arriva infine da Iliad. La compagnia low cost francese a sorpresa conferma anche nelle settimane a venire la sua Giga 70. La ricaricabile prevede sempre chiamate illimitate, SMS verso tutti e 70 Giga a 7,99 euro.