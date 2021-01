Operatori Virtuali: qual è il migliore tra Spusu, Fastweb, Ho.Mobile

Il nuovo anno ha portato un vento di rivoluzione persino tra gli operatori virtuali (MVNO). Correte subito a scoprire le novità proposte da Spusu, Fastweb, Ho.Mobile, perché stavolta non superano i 10 euro!

Operatori virtuali: le grandi promozioni dell’anno

Spusu 100 a 9,99€

Iniziamo dall’operatore che poggia su rete WindTre. Spusu, propone offerte attivabili al costo una tantum (da sostenere una sola volta) di 9,99€. L’offerta include 100 GB di traffico Internet più 200 GB di riserva; 2.000 minuti verso tutti e ben 500 sms.

Spusu 1 a 3,99€

Una delle più convenienti tra gli operatori virtuali è senza dubbio la promo proposta da questa compagnia. Il prezzo ammonta a 3,99€ e comprende 1Gb di traffico dati più 2GB con riserva Spusu; 100 minuti e 100 sms. L’attivazione ha un costo una tantum di 9,99€, da pagare dunque una volta sola.

Fastweb Mobile a 8,95€

Con Fastweb Mobile spenderete 8,95€ al mese comprese chiamate senza limiti verso tutti, 100 sms e ben 50 Gb di traffico Internet. Per l’attivazione di Fastweb Mobile è necessario pagare 20€, di cui 10 per l’acquisto della SIM e altri 10 per la prima ricarica. Da non dimenticare che il canone ricaricabile in questo caso include il 5G.

Ho.Mobile a 5,99€

Ultimo, ma non per importanza, vi è il gestore MVNO Ho.Mobile. Questo, a differenza degli altri operatori virtuali, propone una tariffa low cost a 5,99€. Ma ad una condizione: possono attivarla solo gli ex-clienti Iliad, Coop Voce e provenienti da altri MVNO che scelgono di passare a Ho.Mobile. Quest’ultima ha così lanciato un’offerta molto conveniente, a canone ridotto e inclusiva di 70 GB di Internet, chiamate ed sms illimitati. Non vi è costo di attivazione ma è previsto un contributo iniziale di 0,99€ e una prima ricarica di 6€.