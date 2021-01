Gli operatori telefonici non si perdono di certo in chiacchiere, soprattutto alcuni, e specialmente quanto si tratta di pagamenti. Tra le più famose a cui i clienti danno la piena fiducia è senz’altro la compagnia telefonica Iliad. Quest’ultima infatti non ha mai effettuato delle rimodulazioni. Non si può dire lo stesso di TIM, Tiscali e Vodafone. Scopriamo gli aumenti degli operatori telefonici.

Aumenti operatori telefonici: gli aumenti delle compagnie deludono gli utenti

Gli operatori TIM, Tiscali e Vodafone danno il via alle rimodulazioni (aumenti operatori telefonici).

Già dal mese di maggio, l’operatore telefonico Vodafone aveva comunicato dei cambiamenti. Esso ha infatti affermato: “A partire dall’8 Dicembre 2019, il costo della tua offerta Unlimited + aumenterà di 2,99 euro al mese. Consentendoci di continuare a investire sulla rete per offrirti sempre la massima qualità dei nostri servizi. Per maggiori informazioni vai su voda.it/info. Ti ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 70 comma 4 del Decreto legislativo 1° Agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto, se non accetti tale modifica hai diritto a recedere dal contratto o passare ad altro operatore mantenendo il tuo numero. Non vi saranno penali nè costi di disattivazione fino al 7 dicembre 2019, ossia fino all’ultimo giorno di validità delle precedenti condizioni, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali“.

Anche la compagnia telefonica TIM ha effettuato delle rimodulazioni aumentando le tariffe di 1,99 Euro. In tal caso, però, l’operatore ha scelto di addolcire la pillola “offrendo” due regali molto speciali a scelta: minuti illimitati a vita oppure 20GB di traffico 4G.