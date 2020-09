Il mondo della telefonia è sicuramente una tra i più variegati che ci siano, esso è infatti costellato di offerte che altro non sono che frecce scagliate contro la concorrenza, le varie aziende infatti si fanno la guerra a suon di promozioni a tutto vantaggio dell’utente finale, il quale si ritrova spesso un enorme pool di possibilità tra cui scegliere.

Alcune di queste promozioni poi, spesso premiano tutti quegli utenti che decidono di abbandonare un operatore in favore di un altro, esse ovviamente risultano tra le più convenienti.

Tim e le offerte di Settembre

A quanto pare TIM vuole mantenere sempre aggiornate le proprie offerte di portabilità, ecco quelle dedicate al mese di Settembre:

TIM Advance 5G UNLIMITED: Essa è l’offerta certamente più completa del pacchetto TIM, include infatti al suo interno Giga illimitati in 5G ed è quindi pensata per chi desidera guardare valanghe di contenuti in 4K senza alcun rallentamento, in più vengono inseriti il roaming nei paesi extraeuropei e i servizi LoSai e Richiama Ora, 250 minuti di chiamate all’estero e 3 mesi di servizio TimGames, il costo mensile ammonta a 39,90€ inclusivo di attivazione.

TIM Advance 4.5G: Offerta dedicata agli amanti dei contenuti in streaming di alta qualità, a chi usa i social network e chi ascolta musica di livello, ad un canone mensile di 19,90 euro più 15 di attivazione vi porterete a casa 40 Giga di traffico internet veloce fino a 700Mbps.

TIM Advance 5G: Non è altro che la sorella maggiore della precedente, consta di 50 Giga di traffico ad altissima velocità con inclusi i servizi LoSai e ChiamaOra, il canone mensile ammonta a 29,90€ con 9 euro di attivazione.