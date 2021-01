In questo periodo tra il freddo e le restrizioni della pandemia, torna spontaneo più che mai ad essere curiosi di sapere le novità sulle proprie serie tv preferite, sul cast, date delle nuove stagioni etc.

In questo articolo tratteremo di Lucifer, The Witcher, Stranger Things e Vis a Vis.

Tutte le novità sulle serie TV di successo

Lucifer

I fan di Lucifer non sono ancora vicini nel scoprire quando saranno rilasciati i prossimi otto episodi della quinta stagione, nonostante i molteplici suggerimenti degli showrunner della serie. La presenza sui social media del dramma Netflix ha sollevato le aspettative tra i fan pubblicando una serie di indizi e spoiler nelle ultime settimane.

Sfortunatamente, non è ancora chiaro se la premiere di mezza stagione sia dietro l’angolo o se i fan saranno soggetti ad un’altra lunga attesa nel nuovo anno.

The Witcher

La stagione 2 di The Witcher sta arrivando su Netflix e, sebbene il ritorno del dramma fantasy non abbia ancora una data di uscita specifica, non vediamo l’ora di vedere una serie di volti nuovi nel cast, alcuni dei quali sono apparsi nei videogiochi.

La produzione della stagione 2 di The Witcher è già stata influenzata dal coronavirus, ma è stata nuovamente turbata a seguito di casi positivi sul set a novembre e di un infortunio allo stesso Geralt, Henry Cavill. Almeno i primi due episodi sembravano aver completato le riprese, poiché Stephen Surjik ha concluso in tempo lo spettacolo. La data di uscita provvisoria è ancora fissata per il 2021.

Stranger Things

Sta arrivando. È confermato. E ora è stato ufficialmente rivelato che Hopper, presumibilmente morto alla fine della stagione 3, è vivo. È stato anche confermato che il capo Hopper è prigioniero, mettendo a letto diverse teorie.

Nell’ultimo teaser trailer, Hopper può essere visto lavorare nel campo innevato della Kamchatka, con la testa rasata. Sebbene non sia una sorpresa che sia vivo, i fan in precedenza pensavano che potesse essere rimasto bloccato nel Sottosopra.

Vis a Vis

Terminiamo infine con Vis a Vis. Dopo il successo ottenuto dallo spin-off “Vis a Vis: El Oasis” i fan della serie hanno richiesto la pubblicazione di una nuova season. Purtroppo però, tutto ciò non avverrà poiché già nel 2019 l’ideatore Ivan Escobar affermò quanto segue: “El Oasis sarà in assoluto l’ultima stagione e lo posso assicurare. Abbiamo calato l’ultimo asso nella manica, ci giochiamo tutto, non lasceremo indietro nulla.”