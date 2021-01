Spesa ridotta ai minimi termini da Comet, grazie al volantino che racchiude tantissimi prodotti di alto livello, disponibili a prezzi veramente molto più bassi del normale. Il risparmio è cosa rara al giorno d’oggi, ma con scelte oculate potrete spendere molto meno.

Le possibilità di scelta sono molto ampie, con Comet gli utenti possono raggiungere gli stessi identici prezzi sia online che nei punti vendita, in altre parole i prodotti sono in promozione anche sul sito ufficiale, e con spedizione gratuita a domicilio nel momento in cui vengono spesi più di 49 euro. Nella maggior parte dei casi i suddetti sono anche distribuiti in versione no brand, salvo indicazioni differenti.

Comet: quanti sconti e che prezzi

Il prezzo migliore del volantino Comet è sicuramente rappresentato dall’Apple iPhone 11, uno smartphone che da tempo si è dimostrato essere un validissimo compagno per milioni di consumatori, pronti a tutto pur di cercare di accedere all’ecosistema del brand. Le prestazioni sono complessivamente adeguate per la fascia di posizionamento, poichè al giorno d’oggi saranno necessari 649 euro per il suo acquisto in versione no brnad.

Per quanto riguarda il mondo Android, le alternative sono tutte rappresentate da dispositivi appartenenti alla fascia sotto i 269 euro, tra questi spiccano Oppo A15, Oppo A53s, LG K42, Galaxy A31, Galaxy A20s, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, LG K22 o LG K42.

