Trony prova a chiudere le possibilità di movimento delle dirette rivali, con una nuova campagna promozionale localizzata in determinate regioni del paese. Come al solito, quindi, gli acquisti non potranno essere completati ovunque, ma saranno limitati.

Per la soluzione discussa nell’articolo parliamo comunque dei negozi dislocati in Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, con l’aggiunta della Repubblica di San marino e di Rieti. La validità è fissata fino al 10 febbraio 2021, senza distinzioni sui quantitativi di scorte effettivamente disponibili.

Trony: nuovo meccanismo per risparmiare al massimo

Il meccanismo che vi aiuta a risparmiare al massimo è definito “Più spendi meno spendi”, il leitmotiv resta all’incirca sempre lo stesso, ovvero l’utente viene invitato a raggiungere un livello di spesa più elevato, con la promessa in cambio di ricevere uno sconto maggiore.

Per aderire alla campagna non sono necessarie azioni particolari, poichè basterà recarsi personalmente in negozio, scegliere praticamente tutto ciò che si desidera, ed una volta in cassa verrà applicata la riduzione prestabilita. I tagli di spesa da superare sono i seguenti: 30 euro di sconto su 300 euro, 100 euro su 600 euro, 250 euro su 1200 euro, 550 euro su 2400 euro e 1200 euro su 4600 euro.

Il superamento può avvenire anche con la somma di più prodotti, il valore di riferimento è quello dello scontrino finale. E’ chiaro che il superamento di una determinata soglia permetterà di godere lo sconto relativo, non sommando i tagli precedenti.