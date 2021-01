Sono davvero tanti i casi in cui molte persone non erano a conoscenza del fatto che avevano nel loro smartphone una SIM particolarmente fortunata che potrebbe valere molti soldi. Di fatto, questa sembra essere una discussione che nell’ultimo periodo sta prendendo sempre più importanza, proprio perché queste SIM, anche dette TopNumber, come detto prima, potrebbero valere una grossa fortuna.

Ovviamente, però, queste utenze sono molto rare, questo perché hanno una sequenza di numero molto singolare. Infatti, proprio per questo motivo, molti collezionisti custodiscono gelosamente questi esemplari, e altri farebbero davvero di tutto per entrarne in possesso. La particolarità di queste SIM è la strana ripetizione di alcune cifre, e tenendo conto di questo fenomeno, il noto programma televisivo Le Iene ha tenuto un’asta benefica. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo

SIM che valgono una fortuna: questi numeri sono davvero molto rari

L’asta benefica tenuta da Le Iene ha tenuto in considerazione i numeri più ricercati in tutta Italia. All’evento si sono presentati oltre 600 acquirenti, che dopo numerose offerte, sono riusciti ad aggiudicarsi le SIM. Il devoluto è stato dato all’Istituto Nazionale Tumori a favore della ricerca.

Ecco di seguito la lista delle SIM Top Number più ricercate (ovviamente, per motivi di privacy, abbiamo dovuto oscurare i numeri per non permettere a nessuno di rintracciarli):