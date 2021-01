Realme ha appena ufficializzato un nuovo dispositivo entry-level, che si presenta sul mercato con processore MediaTek Helio G35 e una batteria di tutto rispetto.

Stiamo parlando del nuovo Realme C20, che al momento è stato annunciato per il mercato vietnamita ma, come al solito, non possiamo escludere che possa essere destinato anche per l’Europa. Scopriamo insieme la scheda tecnica completa.

Realme C20 finalmente ufficiale, ecco la scheda tecnica

Il nuovo smartphone Realme C20 si presenta con uno schermo da 6.52 pollici da 1600×720 pixel protetto da un Gorilla Glass 3+. Monta un processore Octa Core Mediatek Helio G35 con 2 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna, espandibile tramite MicroSD fino a 256 GB. Sul retro troviamo una fotocamera da 8 megapixel mentre sul lato anteriore un’altra fotocamera da 5 megapixel.

Per quanto riguarda la connettività è dotato di Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, micro USB. Dispone di una batteria da 5.000 mAh e viaggia con sistema operativo realme UI basato su Android 10. Il nuovo Realme C20 è stato annunciato esclusivamente per il mercato vietnamita nelle colorazioni Blue e Gray, ad un prezzo equivalente a circa 90 euro. Difficilmente lo vedremo ufficialmente nei mercati europei.

Nelle ultime settimane abbiamo parlato molto di Realme Watch 2, che si mostra con una scocca quadrata, come il predecessore, con un pulsante sul lato destro. Il cinturino che sarà fornito in confezione sarà di silicone e, in generale, il design ci indica che con tutta probabilità si tratterà di uno smartwatch di fascia bassa. Non sappiamo ancora quando lo smartwatch sarà rilasciato, né se arriverà in Italia sin da subito.