Oppo starebbe lavorando da tempo ad uno smartphone con display pieghevole. A dire il vero, nel corso di questi mesi sono trapelati diversi progetti su cui l’azienda avrebbe valutato di lavorare. Una più recente fuga di notizie dà credito ad un particolare modello che abbiamo visto all’inizio dello scorso anno.

OPPO lavora al suo smartphone a conchiglia, ecco come potrebbe essere

Il sito olandese Let’s Go Digital ha riportato che Oppo starebbe lavorando ad uno smartphone con display pieghevole progettato dallo stilista americano Tom Ford. La redazione è riuscita a mettere le mani su documenti relativi allo smartphone in questione che non solo mostrano il suo design, ma ci offrono anche un’idea degli sfondi.

Le immagini mostrano che il prossimo smartphone di Oppo è dotato di un display a conchiglia che, una volta aperto, espande completamente la superficie del display di circa l’80%.

Sul retro, il telefono ha una tripla fotocamera montata orizzontalmente che si trova all’interno di un modulo rettangolare. Ai lati, ha passanti che possono essere utilizzati per appendere il telefono come un accessorio di moda. Quando il telefono è completamente aperto, è possibile notare lo slot della scheda SIM che è posizionato sul lato destro. Il display non presenta alcun notch o un design a perforazione. Ciò significa che la società prevede di nascondere la fotocamera selfie utilizzando un sensore per la fotocamera sotto il display.

Per ora, questo è tutto ciò che si sa su Oppo X Tom Ford. Resta da vedere se e quando la società prevede di lanciare ufficialmente questo smartphone.