Expert non si ferma più e continua con la campagna promozionale che tutti gli utenti vorrebbero poter cogliere al volo, un volantino sempre più ricco di occasioni e di prezzi ai minimi storici, con i quali confrontarsi per cercare di acquistare la tecnologia o gli smartphone di ultima generazione.

L’occasione per risparmiare è ghiottissima, anche se è necessario prestare attenzione alle modalità di acquisto. Di base la campagna è disponibile anche online sul sito ufficiale, sebbene però le spedizioni presso il domicilio siano a pagamento, di conseguenza si consiglia di recarsi personalmente in negozio per risparmiare sulla consegna, o se proprio di acquistare online e di richiederla nel punto vendita (sempre gratuita).

Expert: nuove offerte speciali con sconti fissi

La campagna promozionale prende il nome di OrangeBest, nasce per cercare di soddisfare il maggior numero di utenti, e come tale include al proprio interno i cosiddetti sconti fissi, riduzioni prestabilite suddivise di categorie in categorie con partenza dai prezzi di listino.

Coloro che vorranno acquistare un elettrodomestico, un prodotto della serie casalinghi o un climatizzatore, potranno godere di uno sconto del 25%, questi cala al 20% nel momento in cui si punterà verso un televisore (il cui prezzo però deve superare i 599 euro), per finire poi con il 10% previsto per la telefonia (e nemmeno tutta).

Il volantino può essere sfogliato nel dettaglio direttamente qui sotto, troverete ogni singola offerta speciale e tutti i migliori prezzi.