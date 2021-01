Gli sconti del volantino Euronics lasciano davvero a bocca aperta, sono un buonissimo insieme di riduzioni e di prezzi bassi, tramite i quali gli utenti possono sperare di spendere poco o niente, sull’acquisto della tecnologia generale.

La limitazione più grande riguarda come al solito la regionalizzazione degli sconti, ciò sta a significare che l’accesso alla campagna promozionale discussa nel nostro articolo sarà possibile solamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics Nova, non altrove in Italia o direttamente sul sito ufficiale. Se interessati al Tasso Zero, è presente la possibilità di richiedere il pagamento in 20 rate fisse mensili, con una spesa a partire da 299 euro.

Euronics: ecco tutti i nuovi prezzi

Gli smartphone in promozione da Euronics, la cui campagna è attiva fino ai primi giorni del mese di Febbraio, sono come al solito tantissimi, tra i migliori troviamo Galaxy Note 10 Lite in vendita a 399 euro, tutti i nuovi Galaxy S21 (ovviamente a prezzi di listino), Galaxy S20 FE a 549 euro, Galaxy A12 a 179 euro, Xiaomi Mi 10T a 429 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 249 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 219 euro, Xiaomi mi 10 Lite 5G a 299 euro, Motorola E6 Play a 99 euro, Motorola Moto E6s a 109 euro, Oppo Reno 4Z a 299 euro, Oppo A72 a 189 euro, Oppo A15 a 139 euro, Vivo Y70 a 249 euro, Vivo Y11s a 129 euro e Oppo A73 a 269 euro.