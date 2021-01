Esselunga è strepitosa, grazie al nuovo volantino l’azienda è riuscita a lanciare un prezzo molto più basso del normale, che potrebbe aiutare gli utenti a raggiungere i prodotti desiderati, senza essere costretti ad attivare il finanziamento a Tasso Zero.

La campagna promozionale disponibile nel periodo prende il nome di offerta tech, come al solito risulta essere mirata direttamente su un singolo prodotto di tecnologia generale, con la possibilità di acquistarlo solo ed esclusivamente nei punti vendita in Italia, non online sul sito ufficiale. Il problema più grande sono le scorte, poichè a tutti gli effetti sono estremamente limitate, e di conseguenza potreste non riscuotere successo anche nel caso in cui vi recaste in negozio entro la data limite.

Non perdete altro tempo, collegatevi immediatamente al canale Telegram di TecnoAndroid per ricevere i codici sconto Amazon migliori di oggi.

Esselunga: i prezzi del volantino come non li avete mai visti

Il prodotto su cui Esselunga ha costruito la propria campagna promozionale è l’Oppo A72, uno smartphone commercializzato nel corso del 2020, con l’obiettivo di soddisfare la fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile. Il suo prezzo attuale corrisponde a 169 euro, la versione in commercio prevede 128GB di memoria interna espandibile tramite microSD, ed ovviamente il no brand, per aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore.

Scorrendo la scheda tecnica si scoprono comunque altre specifiche interessanti, come display AMOLED da 6.5 pollici, una batteria da 5000mAh e 4 fotocamere posizionate direttamente nella parte posteriore. Se volete vedere da vicino la campagna promozionale, potete collegarvi al sito ufficiale dell’azienda.