Il nuovo volantino di Coop e Ipercoop riesce ad abbassare di molto i prezzi di vendita dei principali prodotti disponibili sul mercato, sebbene siano tutti appartenenti alla fascia media del segmento della telefonia mobile, in questo modo il risparmio è garantito, anche se sarà necessario recarsi personalmente in negozio.

In contrasto con quanto visto in precedenza, il volantino corrente risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, non online sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Gli utenti che vorranno approfittare degli ottimi prezzi, potranno comunque mettere le mani su prodotti completamente sbrandizzati con annessa una garanzia legale della durata di 24 mesi.

Coop e Ipercoop: le offerte lasciano di stucco

Le offerte di Coop e Ipercoop lasciano letteralmente di stucco gli utenti, in primis perché si ha la possibilità di accedere a prodotti relativamente economici, senza spendere cifre troppo elevate. I migliori dispositivi in promozione sono Oppo A92, proposto al pubblico a 179 euro, e naturalmente l’ottimo Xiaomi Mi 10 Lite, un prodotto da 299 euro, con il quale sarà possibile godere di ottime prestazioni e sopratutto della connettività 5G.

In alternativa, volendo risparmiare ancora di più, le ultime proposte passano per Wiko View 4 Lite, TCL 10 SE, Wiko Y50 e Wiko View 4 Lite. Le offerte del volantino Coop e Ipercoop non terminano qui, se volete continuare a godere degli ottimi prezzi che l’azienda ha pensato per tutti voi, correte ad aprire le pagine inserite qui sotto.