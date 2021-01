Comet propone una nuova campagna promozionale veramente molto interessante, grazie alla quale l’utente si ritrova a poter accedere ai migliori prodotti di tecnologia generale, pagandoli prezzi molto più bassi del normale, almeno in confronto al listino del momento.

Il volantino, come era lecito immaginarsi dati i pregressi della stessa azienda, risulta essere disponibile anche online sul sito ufficiale, non solo nei singoli punti vendita dislocati sul territorio. Qui il cliente avrà la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, nel momento in cui spenderà più di 49 euro per l’ordine complessivo, intesa come somma dei singoli prodotti aggiunti al carrello.

Comet: queste sono le offerte da non perdere

Il prodotto che potremmo davvero definire “da non perdere di vista”, è indiscutibilmente l’Apple iPhone 11, un modello oggi dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, che riesce a convincere l’utente garantendo prestazioni di livello altissimo, e la possibilità di accedere all’ecosistema del brand, tutto spendendo 649 euro.

Nell’eventualità in cui invece si fosse interessati al mondo Android, non dimenticatevi che potrete fare affidamento anche su prodotti legati alla fascia medio-bassa, come Oppo Reno 4Z 5G, Oppo A53s, LG K42, LG K22, Xiaomi Redmi Note 9 e Note 9 Pro, ma anche Galaxy A20s, Galaxy A31 e simili.

Per approfondire il volantino Comet, e per aiutarvi nella scelta dei migliori sconti su cui fare affidamento, abbiamo inserito qui sotto le pagine della campagna stessa, elencate in ogni loro parte.