Vodafone: l'aumento inaspettato della tariffa Special 50 Giga

Siamo di fronte all’ennesimo caso di rimodulazione degli ultimi anni, ma uno dei primi del 2021. Al centro vi è la compagnia telefonica Vodafone, la quale ha da poco inviato ai suoi clienti un SMS informativo non proprio positivo. Il messaggio in questione avvisa gli utenti destinatari di una nuova rimodulazione della loro tariffa. Il motivo ufficiale, spiega il gestore, è legato al bisogno di: “continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico“.

Vodafone: a quanto ammonta l’aumento?

La promozione che ha subito le modifiche è la Special 50 Giga. Questa, dal primo rinnovo successivo al 21 febbraio 2021, vedrà appunto un incremento del costo mensile pari a 1,99 euro.

Ovviamente Vodafone, qualora si decidesse di passare ad un altro operatore, concede ai suoi clienti di cambiare tariffa. Le alternative sono due: gli utenti che sceglieranno di mantenere attiva la propria offerta riceveranno gratuitamente ulteriori 50GB al mese per 12 mesi. Il bundle dati andrà a sommarsi al quantitativo di GIGA (50GB) compreso nell’offerta: il totale sarà dunque di 100GB al mese. in alternativa, Vodafone darà modo di scegliere una nuova offerta Special Giga che offre minuti illimitati e 70GB al mese a 0,99 euro in più al mese rispetto al prezzo dell’attuale offerta. Il messaggio inviato da Vodafone sui dispositivi dei clienti recita:

“Modifica contrattuale: per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, dal primo rinnovo successivo al 21/02 la tua offerta costerà 1.99 euro in più al mese. Per te 50 Giga al mese per 12 mesi, se non lo hai ancora fatto puoi attivarli chiamando il 42590 entro il 21/02. Puoi passare ad altro operatore o recedere dai servizi Vodafone senza penali fino al 20/02 su variazioni.vodafone.it, con raccomandata A/R, PEC, o nei negozi Vodafone, con causale “modifica condizioni contrattuali”. In alternativa, hai la possibilità di scegliere la nuova offerta esclusiva Special Giga, con minuti illimitati e 70 Giga, a 0.99 euro in più al mese rispetto al prezzo attuale della tua offerta e senza costi di attivazione, chiamando il 42590 entro il 21/02.”