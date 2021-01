DAZN: sabato e domenica all'insegna del grande calcio, la programmazione

DAZN è la piattaforma live streaming che insieme a Sky offre il calcio è lo sport in generale ad altissimi livelli in Italia.

Da qualche anno ormai tutti hanno almeno provato una volta il suo celebre abbonamento, il quale consente a soli 9,99 euro l’esperienza al completo. Per sottoscriverlo basta andare sul sito ufficiale dove troverete tutte le informazioni a riguardo.

Nel frattempo, per tutti coloro che si chiedono quali saranno i principali eventi che andranno in onda in questo fine settimana nel mondo del calcio, c’è il paragrafo successivo che racchiude partita per partita e orario per orario ogni incontro in programma. Ricordiamo infatti che si partirà dalla Serie BKT per poi passare alla Serie A con l’incontro clou di giornata che avverrà già alle 12:30 con Juventus-Bologna. Ovviamente nella scaletta sono compresi anche altri campionati o coppe di lega come la Liga Santander spagnola e la celebre e blasonata FA Cup inglese.

DAZN: sabato e domenica mostrano gli eventi più importanti nel mondo del calcio, ecco la lista

23 gennaio, ore 14: Ascoli – Chievo , Serie BKT

, Serie BKT 23 gennaio, ore 14: Cosenza – Pordenone, Serie BKT

23 gennaio, ore 14: Frosinone – Reggina , Serie BKT

, Serie BKT 23 gennaio, ore 14: Reggiana – LR Vicenza, Serie BKT