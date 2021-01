Nintendo ha recentemente dato ai fan un’altra occhiata a New Pokemon Snap. Oltre ad annunciare la data di uscita del gioco, la società ha condiviso alcuni dettagli in più sul titolo sul suo sito Web, comprese le dimensioni del file e il numero di Pokemon che sarai in grado di catturare.

Tutti gli aggiornamenti in merito

Secondo la pagina del prodotto del gioco, New Pokemon Snap peserà 6,8 GB. Per fare un confronto, Pokemon Sword e Shield occupano ciascuno 11,3 GB di spazio su Switch, mentre l’imminente Super Mario 3D World + Bowser’s Fury occupa solo 2,9 GB.

La pagina del prodotto conferma anche che New Pokemon Snap è un gioco per giocatore singolo. Nonostante ciò, sembra che ci sarà una sorta di componente online; la pagina menziona che New Pokemon Snap supporta Nintendo Switch Online e include il “gioco online”, sebbene non siano stati condivisi altri dettagli oltre a questo. Questa modalità online può presumibilmente essere utilizzata per condividere le tue foto migliori, ma non è stato ancora confermato nulla.

Il nuovo Pokemon Snap è il successore del classico spin-off N64. Come nell’originale, il gioco ha giocatori che cavalcano attraverso paesaggi lussureggianti e fotografano Pokemon selvaggi. Secondo il suo sito web ufficiale, ci saranno più di 200 mostri nel gioco.

Il nuovo Pokemon Snap verrà lanciato per Nintendo Switch il 30 aprile. Nessun bonus per il preordine è stato ancora annunciato. Il 2021 è un grande anno per la serie Pokemon. Il 27 febbraio segna il 25 ° anniversario dell’uscita di Pokemon Red e Green in Giappone e The Pokemon Company celebra il traguardo tutto l’anno con vari eventi, promozioni, merchandising e altro, inclusa una collaborazione con Katy Perry.