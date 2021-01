Anche questo mese WindTre mantiene invariate le sue offerte operator attack riservando la miglior opzione ai clienti provenienti dal gestore francese Iliad. L’offerta WindTre Go 50 Fire Plus, infatti, continua ad essere disponibile per tutti i nuovi clienti del gestore che procedono con l’acquisto di una nuova SIM e il trasferimento del numero dal precedente operatore.

WindTre Go 50 Fire Plus: offerta con 50 GB, 200 SMS e minuti illimitati per tutti i clienti Iliad!

L’offerta WindTre Go 50 Fire Plus permette di ricevere ogni mese i seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

Il costo della tariffa WindTre è di soli 6,99 euro al mese e può essere saldato tramite credito residuo.

I clienti del gestore francese Iliad possono procedere con l’attivazione dell’offerta accedendo alla pagina “Offerte Per Te” presente sul sito ufficiale http://www.windtre.it. L’operatore consente infatti di portare a termine l’acquisto della nuova SIM direttamente online, andando incontro a una spesa di soli 10,00 euro e ricevendo la scheda a casa tramite corriere senza dover sostenere costi di spedizione. L’attivazione dell’offerta WindTre Go 50 Fire Plus può essere effettuata gratuitamente. I nuovi clienti dovranno sostenere soltanto il costo del primo rinnovo anticipato della tariffa, da aggiungere ai 10,00 euro previsti per la SIM, per un totale di 16,99 euro.

La tariffa include nel prezzo i servizi extra e permette di ottenere gratuitamente l’app ufficiale del gestore WindTre. Quest’ultimo, sin dal momento dell’attivazione della nuova SIM, blocca i servizi a sovrapprezzo così da impedire l’addebito improvviso di costi aggiuntivi.