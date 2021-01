Vodafone intende scusarsi con tutti i clienti che hanno subito le conseguenze del down, avvenuto nel corso della mattinata del 19 gennaio. E per farlo, ha in serbo un regalo molto speciale.

I clienti dell’operatore rosso sono infatti rimasti senza connessione internet per diverse ore, fino a che il gestore non è intervenuto a ripristinare il segnale. Particolarmente colpita l’area di Milano e le intere province di Varese e Como, in cui gli utenti non hanno potuto usufruire in alcun modo della rete.

Per ringraziare i clienti della fiducia che comunque ripongono nella società, Vodafone ha deciso di elargire un omaggio speciale a tutti coloro che sono stati interessati dall’assenza di connessione: un mese di GIGA illimitati, senza costi di attivazione e con disattivazione automatica alla fine del periodo promozionale.

Vodafone si scusa con i clienti per il down regalando Giga Illimitati per un mese

La promozione è rivolta a tutti gli utenti Vodafone che abbiano ricevuto questo messaggio:

“Gentile cliente, nella tua zona si è verificato un guasto tecnico di rara eccezionalità: abbiamo lavorato senza interruzione dalle prime ore della notte per ripristinare il servizio e ci siamo finalmente riusciti in tarda mattinata. Ci scusiamo profondamente e consapevoli del disagio che ti abbiamo causato, abbiamo deciso di attivarti 1 mese di Giga illimitati. Attendi SMS di conferma attivazione entro 48 ore“.

L’effettiva attivazione può essere constatata sia dall’arrivo dell’apposito SMS, come da disposizioni Vodafone, sia consultando l’Area Fai Da Te del sito ufficiale, sia aprendo l’app MyVodafone. L’attivazione della promo è automatica, come anche la sua disattivazione allo scadere dei 30 giorni.