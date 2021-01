Tutti ormai sanno che gli smartphone, per funzionare, emettono radiazioni. Infatti queste onde elettromagnetiche pur essendo invisibili possono col tempo mettere a dura prova la salute. Per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea c’è una misura limite che vieta il commercio dei cellulari davvero pericolosi. Ecco l’elenco dei modelli che producono più radiazioni.

Ecco come vengono misurate le radiazioni prodotte dagli smartphone

Si chiama Specific Absorption Rate ed è un parametro che misura il potenziale livello di assorbimento delle radiazioni da parte del corpo umano. Questo valore viene espresso in W/kg e aiuta a riconoscere i modelli più o meno pericolosi.

È stato il German Federal Office for Radiation Protection a realizzare un elenco di quelli più pericolosi. Questi telefoni comunque rientrano nel limite massimo europeo di livello SAR che è di 2 W/kg.

Ecco l’elenco completo di tutti gli smartphone più pericolosi

Sono ben 93 modelli quelli che, secondo il livello SAR, risultano essere più pericolosi per la salute. In sostanza le loro radiazioni risultano essere più forti. Ecco i primi 50 della lista.

Xiaomi Black Shark 2 – 1.92 W/Kg Sony Xperia XA2 Plus – 1.9 W/Kg Xiaomi Mi A1 – 1,75 W/kg OnePlus 5T – 1,68 W/kg Huawei Mate 9 – 1,64 W/kg Sony Xperia tipo dual 1.62 W/Kg Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 W/kg OnePlus 6T – 1,55 W/kg HTC U12 Life – 1,48 W/kg Honor 8 – 1,5 W/kg Huawei P9 Plus – 1,48 W/kg Motorola Moto Z2 Play – 1,455 W/kg Xiaomi Mi Mix 3 – 1,45 W/kg GX8 Huawei – 1,44 W/kg P9 Huawei – 1,43 W/kg Nova Plus Huawei – 1,41 W/kg Google Pixel 3 XL – 1,39 W/kg OnePlus 5 – 1,39 W/kg Xiaomi Mi9– 1,389 W/kg Apple iPhone 7 – 1,38 W/kg Huawei P9 Lite – 1,38 W/kg Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W/kg HTC Desire 12/12+ – 1,34 W/kg Google Pixel 3 – 1,33 W/kg OnePlus 6 – 1,33 W/kg Apple iPhone 8 – 1,32 W/kg Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 W/kg ZTE Axon 7 Mini – 1,29 W/kg BlackBerry DTEK60 – 1,28 W/kg Honor 9 – 1,26 W/kg Apple iPhone 7 Plus – 1,24 W/kg Sony Xperia XZ Premium – 1,21 W/kg Honor 5C – 1,14 W/kg Sony Xperia X Compact – 1,08 W/kg Apple iPhone 8 Plus – 0,99 W/kg Huawei Mate 20 – 0,99 W/kg Google Pixel 2 XL – 0,98 W/kg Xiaomi Mi8 Pro – 0,969 W/kg Xiaomi Mi A2 – 0,963 W/kg Huawei P10 – 0,96 W/kg Huawei Mate 20 Pro – 0,96 W/kg Google Pixel 2 – 0,93 W/kg Huawei P10 Plus – 0,89 W/kg Huawei P10 Lite – 0,89 W/kg Sony Xperia XZ – 0,870 W/kg Apple iPhone X – 0,87 W/kg Mate 10 Pro Huawei – 0,87 W/kg P Smart 2019 Huawei – 0,83 W/kg P20 Huawei – 0,76 W/kg P20 Lite Huawei – 0,75 W/kg

Come proteggersi dalle onde elettromagnetiche

Per stare completamente al sicuro nessuno dovrebbe utilizzare uno smartphone. Tuttavia questo compagno di vita è ormai diventato indispensabile. Proprio per questo sono pochi coloro che se ne separerebbero. Comunque un modo per proteggersi dalle radiazioni c’è. Basta seguire alcuni semplici e pratici consigli riportati in questo link.