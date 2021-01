A partire dal mese di maggio 2019, il produttore cinese Huawei non ha più potuto installare sui propri smartphone i Google Play Services a causa del ban imposto dal governo statunitense. Il tutto si è riversato anche al suo sotto brand. Nonostante questo, da qualche mese il produttore cinese ha venduto ufficialmente Honor e, stando alle ultime indiscrezioni, il prossimo top di gamma Honor V40 potrebbe avere a bordo i servizi di Google.

Honor V40 in arrivo con a bordo i servizi di Google?

A causa del ban imposto dal governo statunitense a Huawei, anche il sotto brand Honor è stato costretto in questi ultimi mesi a presentare sul mercato mobile dei dispositivi privi dei Google Play Services. Come già accennato, però, il nuovo smartphone top di gamma dell’azienda potrebbe rivoltare la situazione. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, sembra infatti che il nuovo Honor V40 arriverà in veste ufficiale con a bordo proprio i servizi di casa Google.

Al momento si tratta soltanto di indiscrezioni, ma sembra comunque un’ipotesi piuttosto plausibile. Qualche mese fa, infatti, il produttore cinese Huawei ha venduto ufficialmente il suo sotto brand. Per questo motivo, è verosimile che Honor possa finalmente ritornare ad installare i servizi di Big G sui suoi nuovi dispositivi e il prossimo Honor V40 sarebbe infatti il primo device ad essere presentato in veste ufficiale dopo la vendita da parte di Huawei. Staremo a vedere se sarà effettivamente così. Vi ricordiamo che il nuovo top di gamma di casa Honor verrà svelato nella giornata di domani 22 gennaio 2021.