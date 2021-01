CoopVoce promuove la ChiamaTutti TOP 30: prezzo e contenuti

Bisogna ogni giorno valutare le soluzioni che scegliamo e che vanno ad implementare le capacità del nostro smartphone. Chiaramente il primo obiettivo quando si dispone di un cellulare e quello di avere una promozione telefonica mobile che possa soddisfare le nostre esigenze.

CoopVoce è una delle migliori soluzioni in assoluto, soprattutto se si vuole risparmiare ed avere grande qualità al tempo stesso. È d’obbligo ricordare che molte persone avevano snobbato questo gestore virtuale tempo addietro, a causa soprattutto della mancanza di contenuti nelle sue promozioni. Ora infatti tutto è cambiato grazie all’immissione di una nuova strategia nei parametri di CoopVoce, che infatti sul sito ufficiale propone una grande soluzione. Di certo anche la ricezione è migliorata esponenzialmente, alla luce anche di un grande cambiamento infrastrutturale.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 30 è ancora disponibile, la portate a casa con 8,50 euro al mese

CoopVoce dispone di una nuova promo mobile che permette agli utenti di pensare al cambio gestore nel momento in cui non siano già sotto l’ala protettrice del celebre gestore virtuale.

La nuova ChiamaTutti TOP 30 è infatti il meglio che ora il provider può offrire, soprattutto per quanto riguarda il prezzo che risulta di certo interessante. Con soli 8,50 € al mese e soprattutto per sempre, chiunque dovesse sottoscrivere la TOP 30, si ritroverebbe con tanti benefici. Il primo corrisponde in minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, mentre a seguire ecco anche 1000 SMS verso tutti e 30 giga in 4G verso tutti. La promo è disponibile anche per chi è già cliente CoopVoce.