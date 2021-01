CoopVoce batte TIM e Vodafone con ChiamaTutti TOP 30 a 8,50 euro

Ad oggi inserirsi nel mondo della telefonia mobile non sarebbe per nulla facile, soprattutto quando ci sono gestori già ben affermati. Qualcuno però, dopo aver brancolato nel buio per diversi anni, sarebbe riuscito a trovare la strategia necessaria a risalire rapidamente. Ovviamente tale discorso riguarda da vicino CoopVoce che da qualche anno a questa parte sta riscrivendo la sua storia che sembrava tutt’altro che trionfale.

Il nostro gestore virtuale è diventato uno dei punti di riferimento per tutti coloro che vogliono cambiare provider. Il merito è delle grandi offerte proposte, le quali si vanno a porre in netta antitesi rispetto a quelle lanciate in passato. Infatti qui ci sono tantissimi contenuti disponibili, contrariamente ad alcuni anni fa quando gli utenti si lamentavano di non avere abbastanza minuti, SMS o giga. Una delle più grandi soluzioni proposte è poi disponibile proprio sul sito ufficiale di CoopVoce e lo sarà fino a marzo.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 30 costa poco e offre il massimo, ecco i dettagli

La nuova ChiamaTutti TOP 30 di CoopVoce ha riscosso già un gran successo grazie alle sue caratteristiche. Questa soluzione che costa molto poco permette agli utenti di avere il massimo in termini di contenuti e anche qualità.

Pagando solo 8,50 € al mese e per sempre potrete avere a disposizione minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 30 giga in 4G per navigare sul web. Ovviamente bisogna ricordare che il prezzo non cambierà mai secondo quelle che sono le regole di CoopVoce. La promozione sarà disponibile fino a marzo.