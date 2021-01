A partire dallo scorso 17 gennaio 2021, in tutti i negozi Tim aderenti che possiedono le SIM denominate Tim Limited Edition, i clienti possono attivare le offerte denominate Special LE e Super LE.

I clienti che possono attivare queste offerte sono quelli che provengono da Iliad e alcuni operatori virtuali. Scopriamo insieme cosa offrono le due offerte appena menzionate.

Tim Special LE dedicate ai clienti Iliad e operatori virtuali

TIM Special LE e TIM Super LE, attualmente per le nuove attivazioni dal 17 Gennaio 2021 e fino a nuova comunicazione, prevedono lo stesso bundle di minuti, SMS e Giga e lo stesso prezzo mensile di 9.99 euro. Quindi si prende come esempio descrittivo Tim Special LE che è uguale a Tim Super LE. La differenza tra le due offerte operator attack è rappresentata dagli operatori di provenienza come target per l’attivazione.

TIM Special LE (o Tim Super LE) prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete mobile e rete fissa nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete fissa nazionale e 70 Giga di traffico internet mobile 2G, 3G e 4G a 9.99 euro al mese. Tim Special LE è attivabile da Iliad, PosteMobile (anche ESP), Spusu, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Europe Energy (Withu), Green ICN, NV Mobile, Intermatica, NTMobile, Rabona (compreso il suo secondo brand), NoiTel, Enegan, DigiMobil e Plink.

Invece Tim Super LE è attivabile da FastWeb Full, CoopVoce (anche ESP), Tiscali, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Welcome Full. Non è attivabile se si proviene da Very Mobile, Kena Mobile, WindTre e TIM. Per chi proviene da ho. Mobile e LycaMobile c’è TIM Jet GPRO con minuti illimitati e 50 Giga di traffico internet mobile a 11.99 euro al mese.