Da qualche giorno l’operatore Tim Italia ha reso disponibile l’offerta Jet GPRO, che da ora, oltre che essere disponibile nei negozi fisici, è attivabile anche online nella gamma delle offerte ricaricabili online.

Si tratta di un’offerta operator attack “Passa a TIM” con spedizione, costo di attivazione dell’offerta e primo mese dell’offerta gratuito. Scopriamo insieme tutti i dettagli ed il bundle completo.

Tim Jet GPRO attivabile anche online con primo mese gratuito

TIM Jet GPro a 11.99 euro al mese prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile in copertura di rete 2G, 3G e 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. I minuti di traffico inclusi nell’offerta sono validi per il traffico nazionale e il traffico generato in roaming dai Paesi UE verso tutti i numeri mobili e tutti i numeri di Rete fissa italiani e dei Paesi UE e non concorrono al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte.

I 50 Giga inclusi nell’offerta possono essere utilizzati per navigare in Italia mentre nei Paesi UE sono disponibili 7 Giga dei 50 Giga totali. In Roaming UE, per i viaggi occasionali come previsto dal Regolamento Roaming Like at Home, i minuti ed SMS illimitati sono validi per chiamare tutti i Paesi dell’Unione Europea. L’offerta è disponibile solo per i nuovi clienti che richiedono la portabilità da ho. e Lycamobile. Tim Wonder a 9.99 euro al mese non è più attivabile.

Si tratta di diverse proposte commerciali dedicate a diversi target di clienti. Gli interessati potranno recarsi alla pagina dedicata, dove tramite un menu a tendina è possibile selezionare il proprio attuale operatore del numero mobile che si intende passare a TIM.