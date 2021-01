I clienti del gestore francese Iliad anche questo mese ricevono l’opportunità di attivare una delle migliori offerte del gestore WindTre, il quale è solito proporre una delle tariffe del pacchetto WindTre Go 50 a tutti i clienti che procedono con il trasferimento del numero da altri operatori. Ai clienti Iliad, nello specifico, è riservata l’offerta WindTre Go 50 Fire Plus, che permette di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

WindTre Go 50 Fire Plus: l’offerta che propone 50 GB a soli 6,99€ al mese!

L’offerta WindTre Go 50 Fire Plus non può essere attivata indistintamente da tutti i nuovi clienti del gestore, bensì esclusivamente da coloro che intendono effettuare la portabilità del numero da Iliad.

I clienti in questione hanno la possibilità di attivare l’offerta attraverso il sito ufficiale WindTre, tramite il quale possono acquistare la nuova SIM a un costo di soli 10,00 euro e riceverla direttamente a casa con spedizione gratuita. Non è prevista una spesa di attivazione ma al momento dell’acquisto il gestore richiede una spesa iniziale di 16,99 euro, che comprende la SIM e il primo rinnovo anticipato della promozione. Quest’ultima necessita, invece, di un costo di rinnovo di soli 6,99 euro al mese.

WindTre consente di saldare la spesa di rinnovo tramite credito residuo e permette ai suoi clienti di scaricare gratuitamente l’app ufficiale, attraverso la quale è possibile ricaricare la SIM in pochi istanti e senza incappare in alcun rischio. L’app WindTre si rivela utile, inoltre, al fine di monitorare in qualsiasi momento lo stato della propria tariffa e, quindi, i consumi effettuati.