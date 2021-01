Lire ed Euro: nel vostro portafogli si celano monete e banconote preziose

Avete mai trovato un ritaglio del vostro tempo per analizzare attentamente le monete che da sempre custodite nella cassaforte o nel portafogli? Molto probabilmente no, e la causa è perlopiù il ritmo frenetico che conduce la nostra vita. Un detto afferma: “Chi va piano va sano e va lontano”, noi di Tecnoandroid invece vi diciamo “chi va piano avrà tanti soldi in mano”. È proprio così: vale la pena fermarsi un’oretta per dedicarsi completamente al controllo di Lire ed Euro preziose, perché queste potrebbero valere più di quanto immaginiate.

Lire ed Euro: nel mondo del collezionismo quali sono i contanti più ricercati?

Mentre noi prendiamo sottogamba Lire ed Euro abbassandole al livello di tante altre banconote/monete, i collezionisti farebbero di tutto pur di ottenere le più rare. Ma quali sono?

50 euro

Il primo dettaglio speciale è l’errore sul filo di sicurezza visibile ad occhio nudo (anziché 50 euro vi è la scritta 100 euro) in controluce. Siamo davanti ad un esemplare di 350 euro.

100 euro