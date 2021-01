Iliad: ultimo giorno per avere 70 giga a soli 9,99 euro al mese per sempre

Da diverso tempo ormai Iliad sembra dettare tempi e modalità nel mondo della telefonia mobile. Grazie alla sua strategia, aggressiva fin dai primi tempi, l’azienda è riuscita a tirare fuori dal cilindro più soluzioni interessanti, le quali ad oggi risultano le più scelte dal pubblico.

Il risparmio, la qualità e la quantità stanno infatti attirando sempre più persone al cambio gestore, il quale non è più inusuale come un tempo. Iliad continua inoltre a mettere in campo le sue promozioni migliori come ad esempio la Giga 50 con 50 giga in 4G a soli 7,99 euro al mese ma non è finita qui. Per qualche giorno ancora infatti gli utenti che non hanno ancora scelto il gestore, potranno avere a disposizione la Flash 70, promo che sta riscuotendo un gran successo alla luce dei suoi contenuti ma anche del prezzo.

Iliad: manca un giorno alla fine della Flash 70, ecco cosa contiene e quanto costa

In molti avranno notato nei centri commerciali o magari sul sito ufficiale la presenza della promo Flash 70. Infatti la promo migliore di Iliad è tornata alla carica qualche settimana fa per portare nuovi utenti al gestore che ora offre gratis anche il 5G.

Con questa soluzione infatti ecco 70 giga alla massima connessione, senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori italiani, SMS senza limiti verso tutti e tanti servizi disponibili. Il prezzo è di soli 9,99 euro al mese per sempre con l’offerta che sarà disponibile ancora per un giorno. Potete recarvi sul sito ufficiale per sottoscriverla.