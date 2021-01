Tutti gli elenchi delle app più popolari del momento sono raccolte in una classifica che Google sta rendendo nota a tutti gli utenti, e non solo. Infatti, l’ultimo aggiornamento del Google Play Store include dei simboli rappresentativi del successo – o insuccesso – di ciascuna applicazione. Le nuove icone sono affiancate da minuscole frecce.

Accanto all’icona di ogni app nello Store di Google è adesso presente una freccia verso l’alto per le app più scaricate. Una verso il basso per le app che iniziano a perdere consensi tra gli utenti. Ciò non implica che un’app sia o meno di qualità, ma è sicuramente rappresentativa di quanto effettivamente piaccia e venga poi utilizzata.

Google Play Store: arrivano le nuove icone che mostrano agli utenti il successo effettivo delle applicazioni

Un’iniziativa interessante che Google propone per mostrare a sviluppatori, editori e soprattutto ai potenziali utenti quanto un’app sia apprezzata o meno e senza bisogno di cliccare per saperne di più. Infatti, in passato, era necessario raccogliere queste informazioni manualmente, cliccando sull’app e verificando download, recensioni e feedback di vario genere. Adesso, con queste nuove icone, sarai in grado di vedere direttamente dalla freccia accanto a ciascuna icona se l’app che stai cercando ha un riscontro positivo o meno.

Il fattore principale che influenza le frecce introdotte da Google sono i download. Sfortunatamente, il contesto temporale è completamente assente. Non sappiamo con quale frequenza vengono monitorate le velocità di download, quanti posti in classica perde o guadagna un’app in tempo reale. Non ci resta che aspettare le prossime dichiarazioni dell’azienda in merito.