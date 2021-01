Gli OrangeBest sbarcano ufficialmente da Expert e portano con sé incredibili sconti speciali su tantissimi prodotti di tecnologia generale, oltre che naturalmente sugli smartphone di ultimissima generazione. Gli acquisti possono essere completati entro e non oltre il 24 gennaio 2021.

Risparmiare con Expert è davvero molto semplice, grazie al corrente volantino l’utente può semplicemente decidere di recarsi in negozio per effettuare l’ordine, oppure andare sul sito ufficiale dell’azienda. In questo caso la spedizione è possibile a domicilio, ma sarà sempre necessario aggiungere una piccola quota per la ricezione della stessa, la consegna non è gratuita.

Expert: le offerte del volantino sono incredibili

Con le nuove offerte del volantino Expert gli utenti possono prima di tutto raggiungere sconti fissi, pari al 25% sugli elettrodomestici e sul segmento clima e riscaldamento. In alternativa sarà possibile passare ai televisori, godendo di una riduzione del 20% su ogni acquisto superiore ai 599 euro, per finire con un 10% applicato sulla telefonia.

Di conseguenza ci troveremo a poter mettere le mani su un Motorola Moto E6 Play a 99 euro, LG K51s a 125 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 242 euro, Wiko Y50 a 59 euro, Xiaomi Redmi 9AT a 98 euro, Samsung Galaxy A21 a 179 euro, Samsung Galaxy A31 a 197 euro, Oppo Reno 4Z a 296 euro, Xiaomi Mi 10T a 431 euro, Wiko View 4 Lite a 197 euro, Xiaomi Redmi 9C a 134 euro, Huawei P40 Lite a 229 euro, con tutti i nuovi Samsung Galaxy S21, in vendita però a prezzo pieno.