Su Disney Plus è finalmente disponibile l’attesissima serie TV dedicata a WandaVision. A partire dalla giornata di oggi, la Marvel dovrebbe rendere disponibile anche la prima serie di prodotti del Marvel Must Haves, un progetto che proseguirà per tutto l’anno e che vedrà il rilascio settimanale di incredibili gadget. A ciò si aggiunge l’esclusivo set che replica le tre fedi nuziali WandaVision, realizzato da Entertainment Earth in collaborazione con la Marvel.

WandaVision, in vendita una replica delle fedi nunziali della serie

Gli anelli WandaVision sono riproduzioni accurate degli oggetti di scena utilizzati nella serie Disney Plus. I due anelli di Wanda si adattano approssimativamente alla misura 7 di una donna, mentre l’anello di Vision si adatta alla misura 10 di un uomo. Tutti e tre gli anelli sono realizzati in acciaio inossidabile. I preordini per il set di fedi WandaVision sono già partiti su Entertainment Earth per $ 59,99, mentre la spedizione è prevista per il mese di aprile.

La serie WandaVision (della quale sono stati rilasciati i primi due episodi) inizia con Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e The Vision (Paul Bettany) che si godono la vita idilliaca di una coppia sposata in una sitcom degli anni ’50, anche se non per poi così a lungo. Il set delle fedi nuziali celebra la loro felicità coniugale, anche se di breve durata. Il set è un’edizione limitata, quindi non saranno disponibili tante unità.

Oltre alle fedi nuziali, la Marvel ha anche lanciato t-shirt e personaggi Funko Pop basati sulla serie WandaVision. Ci aspettiamo di vedere molti più oggetti a tema quando il programma Marvel Must Haves prenderà il via.