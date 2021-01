L’app IO, la quale è necessaria per partecipare al programma Cashback di Stato, sembra che abbia presentato alcune problematiche a dicembre, nel momento in cui molti utenti hanno dovuto registrare in ritardo i propri sistemi di pagamenti a causa di alcuni malfunzionamenti del software.

Nonostante ci sia stata una vera e propria corsa contro il tempo, molte persone sono comunque riuscite ad effettuare le 10 transazioni richieste per far sì che gli venisse recapitato il rimborso. Purtroppo, però, non tutte sono state contabilizzate. Proprio per questo motivo, dopo varie segnalazioni, l’Adiconsum ha avviato un tavolo con il Governo per mettere a disposizione degli italiani un modulo di reclamo.

Cashback di Natale: quando presentare reclamo e chi può farlo

L’Adiconsum, ovvero l’Associazione a difesa di consumatori e ambiente promossa dalla Cisl, secondo le ultime notizie, ha raccolto diverse segnalazioni di utenti che si sono lamentati molto a causa del fatto che non si sono visti contabilizzati tutti i pagamenti nella sezione “Portafoglio” dell’app IO.

Proprio per questo motivo, ha deciso di avviare un tavolo di confronto con Consap, Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici che ha l’obiettivo di dirimere i reclami per mancati o inesatti accrediti, che a loro volta hanno rimborsi non corretti a danno dei consumatori. Quindi, da febbraio, sarà disponibile per tutti un modulo di reclamo che si potrà compilare ed inviare.

Il Consap ci tiene a precisare, però, che il modulo potrà essere valido solo in caso di di mancato o inesatto accredito dei rimborsi previsti dal programma, e sarà presentabile solo ed esclusivamente tramite l’apposito modulo reperibile sul portale che verrà reso disponibile da Consap appositamente. Consap dovrà fornire un riscontro motivato entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Nel caso in cui venga accolto, dovrà disporre il pagamento.

Infine, Adiconsum ha detto che ci sarà presto un incontro anche con PagoPA, la quale si occupa dell’app IO, sempre per discutere dell’iniziativa Cashback.