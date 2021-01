Ci sono ancora pochi giorni per attivare la prima grande tariffa del 2021 di Iliad. Sul sito internet ufficiali o nei punti vendita sparsi sul territorio, gli abbonati potranno sottoscrivere la ricaricabile Giga 70. La promozione è attualmente una delle migliori proposte sul mercato della telefonia mobile.

Iliad, Giga 70 e non solo: ecco le due altre ricaricabili di listino

Le soglie di consumo ed i prezzi di Giga 70 sono vantaggiose sotto il punto di vista della quantità e dei costi. Gli utenti riceveranno traffico senza limiti per chiamate ed SMS con la presenza di 70 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per il rinnovo dell’offerta è invece di 9,99 euro al mese. La grande sorpresa di questa ricaricabile sta nei servizi 5G inclusi nel prezzo finale.

Sino alla scadenza del 21 Gennaio ed anche dopo, gli utenti di Iliad potranno però attivare online le due ulteriori tariffe a listino: Giga 50 e Giga 40.

La Giga 50 si conferma la promozione più longeva e popolare per gli utenti di Iliad. Le persone che scelgono questa ricaricabile avranno chiamate senza limiti più SMS verso tutti e 50 Giga internet. Il prezzo finale è di 7,99 euro ogni trenta giorni. Una per la Giga 50 del 2021 è per le soglie roaming internet: i clienti avranno ora 5 Giga per connettersi gratis dai paesi UE.

Sempre attraverso il sito ufficiale o negli store, gli abbonati di Iliad potranno scegliere anche la Giga 40. Questa promozione garantisce consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con la presenza di 40 Giga per la navigazione internet in 4G. Il prezzo complessivo dell’offerta è di 6,99 euro.