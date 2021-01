Trony attiva un volantino che nasconde sconti maestosi al proprio interno, con prezzi sempre più bassi, riduzioni di notevole importanza per la maggior parte degli utenti, e possibilità di accesso ai migliori prodotti in circolazione, senza doversi preoccupare delle richieste finali di vendita.

Il risparmio è di casa da Trony con una campagna promozionale veramente molto speciale, anche se purtroppo estremamente limitata, poiché l’accesso alla suddetta risulta essere disponibile solo per i clienti che hanno la possibilità di accedere fisicamente ad uno dei negozi di Affi, oppure in Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige o Toscana. Gli acquisti non sono effettuabili online, almeno ovviamente agli stessi prezzi di vendita.

Trony: quanti sconti e che offerte

Uno dei brand più richiesti e desiderati dal pubblico mondiale è sicuramente Samsung, per questo motivo Trony ha deciso di puntare direttamente sui modelli della suddetta azienda, riducendo di molto il prezzo di vendita. Ecco quindi che l’utente potrà acquistare Samsung Galaxy S20 FE, proposto a soli 569 euro, passando anche per Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, in vendita a 999 euro, o Galaxy S20+, addirittura a meno di 700 euro.

Sempre restando in seno al sistema operativo Android, si possono anche raggiungere prodotti ugualmente molto interessanti, i quali sono rappresentati da Oppo Reno 4Z, Oppo A5 2020, Motorola E6 Play, LG K22, LG K42, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Motorola E7+ o altri modelli sempre in linea on la stessa identica fascia di prezzo indicata.