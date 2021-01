Le offerte di Unieuro sono quasi senza precedenti e raccolgono tutti i prezzi più bassi del momento, infatti gli utenti si ritrovano a poter raggiungere sconti migliori di quanto stiamo quotidianamente vedendo da MediaWorld con la sua Mobile Mania.

Il Fuoritutto di Unieuro è disponibile fino al 21 gennaio 2021, gli acquisti possono essere tranquillamente completati anche sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo viene garantita la consegna a domicilio gratuita, solo ed esclusivamente nel momento in cui la spesa ha superato i 49 euro. In caso contrario, per risparmiare e non avere dubbi, basterà recarsi personalmente in un negozio, senza differenze o limitazioni particolari.

Se volete avere gratis i nuovi codici sconto Amazon, dovete iscrivervi subito al canale Telegram di TecnoAndroid.

Unieuro: tutte le nuove offerte del momento

L’attenzione viene posta sia sui modelli particolarmente costosi, come i vari Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, proposto a 999 euro, oppure un ottimo Xiaomi Mi 10T Pro in vendita a 549 euro, fino a scendere a smartphone dal rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente.

Volendo citare alcuni dei suddetti, non possiamo che coinvolgere Oppo Reno 4Z 5G, in vendita a 299 euro, Asus ZenFone 7, LG K22, Huawei P Smart 2021, Motorola Moto E6s, Huawei Y6p, Huawei P40 Lite E, Wiko Y61, Huawei P Smart Pro, Oppo A15, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o dispositivi nella stessa fascia di prezzo.

Il risparmio è garantito anche sull’acquisto di categorie merceologiche completamente differenti, il consiglio è quello di collegarsi il prima possibile al sito ufficiale di Unieuro, in modo da godere di una visione d’insieme di tutti gli sconti pensati per voi.