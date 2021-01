Una delle notizie che più ha sorpreso gli appassionati nei mesi scorsi riguardava la possibilità che uno dei nuovi top di gamma di casa Samsung non appartenente alla serie Note potesse arrivare con supporto S Pen. La notizia è stata discussa nel tempo e ha trovato conferma giusto nelle scorse ore con il lancio, appunto, della nuova serie Galaxy S21 e in particolare con l’arrivo dello smartphone Galaxy S21 Ultra, il quale si mostra compatibile con il tanto apprezzato stilo del colosso.

Samsung dichiara di voler introdurre il supporto S Pen anche su altri dispositivi Galaxy!

La comparsa della S Pen in una serie del tutto diversa dalla Galaxy Note, che ha fino a questo momento avuto l’esclusiva, però, non è l’unica novità introdotta da Samsung con il suo primo evento Unpacked del 2021. Il colosso durante il suo evento tenutosi il 14 gennaio ha infatti lanciato vari dispositivi; ma ciò che non ha lasciato indifferenti gli spettatori è stata l’assenza di accessori come il caricabatterie all’interno della confezione degli smartphone. E’ impossibile negare che la mossa attuata da Samsung prenda ispirazione da Apple nonostante ciò Samsung sembra proprio convinta di voler riproporre la nuova tendenza anche in futuro.

Il colosso ha infatti affermato che in futuro potrebbero arrivare nuovi dispositivi Galaxy le cui confezioni potrebbero non contenere gli accessori; ma che supporteranno quasi sicuramente la S Pen. Le indiscrezioni emerse negli ultimi tempi secondo le quali uno dei prossimi pieghevoli Samsung potrebbe essere dotato dello stilo, quindi, potrebbero non essere del tutto infondate.