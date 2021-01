Samsung ha già permesso di avanzare ipotesi in merito a quelle che potrebbero essere le sue prossime mosse. Dopo il lancio della nuova serie Galaxy S21, che avverrà il 14 gennaio, si presume infatti possa procedere con la presentazione di nuovi smartphone pieghevoli, tra i quali non mancherà il Galaxy Z Fold 3. Lo smartphone è già apparso nei primi render diffusi da LetsGoDigital, che ci permette di conoscere il design del dispositivo e le principali caratteristiche, tra le quali la presenza della S Pen.

Samsung Galaxy Z Fold 3: ecco le ultime notizie sul prossimo pieghevole del colosso!

I primi render del Samsung Galaxy Z Fold 3 sono stati recentemente creati dal designer olandese ConceptCreator in collaborazione con LetsGoDigital che, oltre a diffondere in rete le immagini, riporta alcune delle probabili caratteristiche del prossimo pieghevole Samsung.

Sappiamo infatti che il Samsung Galaxy Z Fold 3 sarà quasi sicuramente il primo smartphone pieghevole del colosso ad essere dotato del supporto alla S Pen. L’accessorio, ha già annunciato Samsung, smetterà di essere prerogativa della serie Galaxy Note. Il nuovo Samsung Galaxy S21 Ultra, appunto, è già pronto ad accogliere il famoso stilo ma non presenterà alcuna sezione dedicata al suo inserimento a differenza del pieghevole in questione che, proprio per accogliere al meglio la S Pen, potrebbe subire una riduzione delle dimensioni del suo display.

Se le indiscrezioni circa presenza della S Pen possono dirsi quasi certe non è possibile dire lo stesso riguardo quanto emerso in merito alla possibilità che Samsung opti per l’inserimento della fotocamera frontale sotto il display. La nuova tecnologia tanto apprezzata dai colossi potrebbe dunque non caratterizzare il pieghevole Samsung.

Queste, però, sono soltanto ipotesi trapelate in rete che potrebbero essere smentite in qualsiasi momento dalla stessa azienda. Soltanto l’attesa perciò ci offrirà la possibilità di conoscere i dettagli reali del dispositivo.