Se non era già abbastanza semplice passare l’intera giornata a guardare video casuali su YouTube, adesso è diventato ancor più facile. La piattaforma ora dispone di una sezione per input vocali. Può essere utilizzata per dettare query di ricerca e navigare senza aver bisogno di alcuna tastiera.

I comandi vocali sono facili da usare come per qualsiasi altro prodotto Google. Basta premere il pulsante del microfono accanto alla barra di ricerca. Dovrai abilitare il permesso per accedere al microfono la prima volta. In seguito alla prima volta, un clic dell’icona con il microfono è tutto ciò che serve per parlare direttamente a YouTube e dettare le parole chiave che ci interessano. Puoi mettere in pausa e riprendere in un secondo momento premendo il pulsante del microfono nella parte inferiore del prompt, se necessario.

YouTube: arrivati ufficialmente i comandi vocali, basterà cliccare il microfono per dettare cosa fare e cosa mostrare

Come nota 9to5Google, il prompt è abbastanza intelligente da comprendere i comandi. Ad esempio, dicendo “riproduci video di gattini” inizierà automaticamente la riproduzione di una compilation di video di gatti. Può essere utilizzato anche per navigare nell’interfaccia di YouTube. Puoi chiedere alla piattaforma di mostrarti le iscrizioni, la cronologia delle visualizzazioni e la tua raccolta video.

La funzione è ora disponibile su YouTube.com, indipendentemente dall’accesso ad un account Google. Sentiti libero di provare questa nuova funzione. Noi consigliamo a tutti di dare una chance a questa funzionalità che rende la piattaforma molto più intuitiva e pratica. Navigare per ore “senza meta” sarà davvero semplice come non lo è mai stato prima d’ora.