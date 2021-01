Se stai valutando di cambiare operatore, Vodafone potrebbe essere la scelta più azzeccata in rapporto qualità-prezzo. Rimodulazioni a parte, l’operatore rosso è uno dei migliori in Italia: oltre ad offrire un servizio di qualità, con velocità di connessione Internet su rete 4G, 4.5G e – ultimamente – 5G molto elevate, e con una ottima copertura, Vodafone ha dovuto nel tempo ridurre i costi delle sue promozioni per adeguarsi al mercato attuale, dove Iliad in primis e gli MVNO poi hanno portato ad un drastico calo dei prezzi dei pacchetti all-inclusive.

Vodafone, queste sono le offerte imperdibili del momento

Vodafone sta proponendo alcune tariffe davvero convenienti, insieme ad una campagna SMS winback per riconquistare alcuni ex clienti che hanno deciso di abbandonare l’operatore per attivare una SIM con operatori virtuali. Diamo un’occhiata insieme!