Vodafone: ci sono tre nuove offerte fino a 100GB, ecco i dettagli

Ogni utente che abbia Vodafone come proprio gestore mobile, si ritrova molto difficilmente in disappunto con l’azienda. Questa infatti è la migliore in assoluto dal punto di vista della ricezione grazie all’estensione della sua rete 4G che risulta la più ampia in Europa.

Tanti traguardi sono stati tagliati da questo provider, il quale in Italia ricopre la prima posizione in classifica con un gran numero di utenti. Iliad, realtà antagonista che negli ultimi tre anni ha dato il via alla sua scalata, avrebbe però portato via proprio a Vodafone tantissimi clienti. Tale motivo ha spinto il gestore anglosassone a sviluppare una controffensiva basata su tre offerte destinate solo agli ex utenti. Queste possiedono tanti giga ma soprattutto prezzi estremamente appetibili.

Vodafone: le migliori offerte per rientrare sono adesso disponibili

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga